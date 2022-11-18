Будет ужаснее, если мы не сможем включить систему. Об этом рассказал исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Такая ситуация может быть. Все из-за значительных разрушений подстанций, которые перекидывают электроэнергию из одного места страны в другое.

Блэкаута можно избежать

Однако Сахарук отметил, если мы будем вовремя ремонтировать разрушения, обеспечим себя оборудованием и будем быстро восстанавливать, то вероятность полного блекаута будет низкой.

От уровня разрушения зависит сколько времени нужно, чтобы подать свет по временной схеме. По словам Сахарука, это день, два или больше. Однако для полного восстановления системы (до такого состояния, которое было до обстрелов), нужно больше времени, потому что необходимо закупить новое оборудование.

Оборудования не хватает

Низковольтное оборудование используется для ремонта распределительных сетей, а высоковольтное – для ремонта ТЭЦ. Директор рассказал, что первого оборудования хватает, а второго – нет. Для его закупки необходимо больше коммуникации с донорами и партнерами, а также необходимые средства.

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