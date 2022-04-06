Об этом свидетельствует информация Киевской городской администрации. При этом, по данным ООН, всего в Украине от действий российских наемников пострадали 3 675 мирных людей, из них – 1 480 погибших.
Главное Враг привез в Мариуполь крематории, оборона Изюма: основное за 42 день войны
В Киеве за 40 дней войны погибли 89 гражданских
В Киеве за 40 дней полномасштабного российского вторжения погибли 89 мирных лиц, в том числе 4 ребенка. Раненых также немало – 398 человек, 20 из которых – дети.
Кроме того, столица ведет перечень пострадавших из-за воздушных атак объектов, в частности от вражеских ударов повреждены:
- 167 жилых домов разных типов
- 44 школы
- 26 детских садов
- 1 детский дом
- 11 административных построек.
Также от действий российского агрессора пострадали: 2 спортивных объекта, 5 объектов социальной сферы, 17 – здравоохранения, 10 – культурной сферы и 48 объектов транспортной инфраструктуры.
В КГГА призвали киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и во время них находиться в укрытиях.
Напомним, ранее Киевская городская военная администрация заявила, что возвращаться в столицу пока опасно, поскольку возможна повторная волна ударов.