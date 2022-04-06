Всего от действий российских наемников пострадали 3675 мирных жителей. Из них, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, – 1480 погибших.

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В результате войны погибли 1 480 гражданских

Среди погибших: 331 человек, 211 женщин, 22 девочки и 40 мальчиков, а также 61 ребенок и 815 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц было вызвано применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

– сообщается в отчете.

В ООН отмечают, что реальные цифры гораздо выше. Это связано с тем, что получить актуальную информацию из мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, сложно. Так что оттуда она приходит с задержкой.

В частности, это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область). Данные из этих населенных пунктов нуждаются в дальнейшей верификации и пока не включены в статистику.

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