Загалом від дій російських найманців постраждали 3 675 мирних людей. З них, ідеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, – 1 480 загиблих.

Читайте також Смерть 4-річного Сашка з Київщини, допомога від США: основне за 42 день війни

Внаслідок війни загинули 1 480 цивільних

Серед загиблих: 331 чоловік, 211 жінок, 22 дівчинки та 40 хлопчиків, а також 61 дитина і 815 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити.

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари,

– повідомляється у звіті.

В ООН зазначають, що реальні цифри значно вищі. Це пов'язане з тим, що отримати актуальну інформацію з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, складно. Тож звідти вона приходить з затримкою.

Зокрема це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Попасної (Луганська область). Дані з цих населених пунктів потребують подальшої верифікації та поки не включені до статистики.

Варте уваги – Вечірній брифінг Верещук за 5 квітня – дивіться відео: