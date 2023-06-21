Обычно эти деревья встречаются в Северной Америке, Карибах и Восточной Азии. Поэтому они особенные в Украине. Соответствующие фото обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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В Киеве расцвели "макаронные деревья"

Так, в столице заметили цвет катальпы. Аромат соцветия похож на каштановый и порой яблочный. Известно, что эти деревья поглощают пыль и очищают воздух.

"Макаронные деревья" расцвели в Киеве. Как правило, их можно встретить в Северной Америке, Карибах и Восточной Азии. Но есть и в нашей столице. Эти деревья поглощают пыль и очищают воздух,

– рассказали очевидцы в сети.



В столице заметили цвет катальпы / фото из соцсетей

Деревья катальпы отличаются крупными, сердцевидными или трехлопастными листьями, яркими белыми или желтыми цветами в широких сложных соцветиях. Иногда они напоминают тонкую стручковую фасоль, наполненную небольшими плоскими семенами. На концах ветвей висят зеленые бобовые стручки, которые в конце лета становятся коричневыми, а затем опадают. Древесина катальпы очень мягкая. Кстати, катальпа начинает цвести примерно на третий год, а семена появляются примерно через 5 лет.

Обильное цветение в Киеве