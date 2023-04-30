Невероятно красивые деревья можно увидеть в каждом районе Киева. Они будут цвести еще около 2 недель, сообщает 24 Канал.

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В Киеве зацвела сакура

В сквере возле театра имени Ивана Франко в Киеве зацвели сакуры.

В Киеве цветут сакуры / Фото Мария Берук для 24 Канала

Японские деревья разрисовали цветом столицу / Фото Мария Берук для 24 Канала

Посмотреть на это фантастически красивое явление собралось немало желающих. Люди фотографируются в розовом цвету сакур.

Сакура в Киеве / Фото Мария Берук для 24 Канала

К слову, в КГГА обнародовали список мест, где можно следить за цветением японских деревьев.

Полюбоваться сакурами можно в Днепровском районе на бульваре Верховной Рады и парках Андрея Малышко и "Победа".

Киевляне наслаждаются цветением деревьев / Мария Берук для 24 Канала

В Деснянском районе сакуры цветут в парках "Киото", на улицах имени Архитектора Николаева и имени Сержа Лифаря, а также в сквере на улице Александры Экстер.

Где можно насладиться цветением сакуры в Киеве / Фото Мария Берук для 24 Канала

В Дарницком районе сакуры цветут в парке Партизанской славы, а в Шевченковском – возле Национальной оперы Украины, на Владимирской горке и сквере у Золотых ворот.

В Печерском районе цветением можно полюбоваться на бульваре Липский, в сквере Бастионный и площади Ивана Франко.

У театра имени Ивана Франко расцвели сакуры / Фото Мария Берук для 24 Канала

В Подольском районе в Куреневском парке и сквере возле кинотеатра "Октябрь", в Оболонском – в парке "Наталка".



Сакура в Киеве / Фото Мария Берук для 24 Канала

В Соломенском районе сакуры цветут в парке имени Николая Зерова.

В Святошинском районе цветением можно полюбоваться в сквере на бульваре Академика Вернадского и парках "Совки" и "Интернациональный".

Цветение японского дерева в Киеве / Фото Мария Берук для 24 Канала