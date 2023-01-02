В сети публикуют фото из Одессы, Киева и Закарпатья, где вроде бы начинается весна, хоть на календаре только середина зимы. 2023 год начался для украинцев с температурных рекордов.

Интересно 1 января в Украине было установлено 64 метеорологических рекорда

В Украину как пришла весна

Пока Россия месяцами пыталась запугать Украину и Европу холодной зимой, во время которой мы все замерзнем, в Европу пришло аномальное тепло. 1 января столбики термометра поднялись выше +10 градусов почти по всей стране, а среднесуточная температура в столице соответствовала показателям апреля, а не января. Последний раз подобные рекорды фиксировали 11 января 1991 года.

В Одессе из-за тепло начали распускаться почки на деревьях. Фото из города публикуют в сети.



В Одессе распускаются почки / Фото "Думская"

Тем временем в Мукачево и Ужгороде начали расцветать сакуры. Также дерево начало цвести в столичном парке "Наталка". В сети люди пишут, что это хороший знак для нас в столь сложные времена.



Цветение сакуры в Киеве / Фото "Киевзеленстрой"

Интересно, что теплая погода продержится в Украине еще 3 января, а дальше похолодание. Однако морозы синоптики пока не прогнозируют.