У мережі публікують фото з Одеси, Києва та Закарпаття, де ніби починається весна, хоч на календарі тільки середина зими. 2023 рік почався для українців з температурних рекордів.

Цікаво 1 січня в Україні було встановлено аж 64 метеорологічні рекорди

В Україну наче прийшла весна

Поки Росія місяцями намагалася залякати Україну та Європу холодною зимою, під час якої "ми всі замерзнемо", до Європи прийшло аномальне тепло. 1 січня стовпчики термометра піднялися вище +10 градусів майже по всій країні, а середньодобова температура в столиці відповідала показникам квітня, а не січня. Востаннє подібні рекорди фіксували 11 січня 1991 року.

В Одесі через тепло почали розпускатися бруньки на деревах. Фото з міста публікують в мережі.



В Одесі розпускаються бруньки / Фото "Думська"

Тим часом в Мукачеві та Ужгороді почали розквітати сакури. Також це дерево почало цвісти у столичному парку "Наталка". У мережі люди пишуть, що це хороший знак для нас у такі складні часи.



Цвітіння сакури в Києві / Фото "Київзеленбуд"

Цікаво, що тепла погода протримається в Україні ще 3 січня, а далі прийде похолодання. Однак морозів синоптики поки не прогнозуюють.