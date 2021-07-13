В истории наблюдений такого еще не было. Последний раз самую теплую ночь зафиксировали в 1922 году. Тогда температура воздуха ночью составляла +21,4 градуса.

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Киев бьет рекорды

Следует подчеркнуть, что с начала года в Киеве установлено 21 температурный рекорд.

23 июня Киев побил температурный рекорд за последние 75 лет. Впервые с 1946 года столбик термометра в этот день поднялся до отметки +34.

24 июня Киев второй день подряд бил температурные рекорды – такой жары в столице не было 136 лет.

Жара не заканчивается

В среду, 14 июля, в столице будет удерживаться жара – днем ​​ожидается 31 – 33 градусов тепла. Ночью – от 20 до 22 градусов.