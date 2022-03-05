Такую информацию обнародовали в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сразу после замены, над украинской столицей снова развевается новый сине-желтый флаг.

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Также о плановой замене флага в столице сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что столица даже в условиях военного положения и российского вторжения продолжает заботиться о состоянии и надлежащем виде самого большого, главного флага Украины.

Это очень важно, потому что государственный флаг – символ нашей независимости и свободы. Городские службы осуществили плановые работы по замене полотнища Главного флага новым. Флаг развевается над столицей!

– подчеркнул Кличко.

Интересно, что сооружение флагштока в Киеве на сегодняшний день является самым большим в Украине. Его высота составляет почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер самого полотнища флага – 16 на 24 метра.

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