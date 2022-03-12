Информация об угрозе авиаудара появилась примерно в 15.45 сразу в нескольких областных центрах.

Важно Несколько украинских городков уже не существует, их просто нет, – Зеленский

Если вы услышали сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжение местных властей;

взять медицинскую аптечку, документы, деньги, средства связи, запас еды и воды, предметы личной гигиены;

быстро и без паники пойти к ближайшему укрытию.

Если вы не можете спуститься в укрытие, то можно спрятаться у себя дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной, ближе к опорным стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.