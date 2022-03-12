Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за время полномасштабного вторжения России встретился с журналистами иностранных СМИ 12 марта. 24 канал передает подробности встречи.

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Некоторых украинских городков уже просто не существуют

Владимир Зеленский рассказал журналистам, что несколько маленьких украинских городков оккупанты просто стерли с лица земли.

Нескольких маленьких городков больше не существует. Это просто трагедия. Их просто нет, и людей этих (жителей – ред. 24 канал) нет. Поэтому мы все на фронте,

– подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

Президент также подчеркнул, что жизнь людей, в частности в Харькове и Волновахе, из-за преступлений оккупантов просто остановилась.

Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео