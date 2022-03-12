Президент України Володимир Зеленський вдруге протягом повномасштабного вторгнення Росії зустрівся з журналістами іноземних ЗМІ 12 березня. 24 канал передає деталі зустрічі.

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Деяких українських містечок вже просто не існує

Володимир Зеленський розповів журналістам, що декілька маленьких українських містечка окупанти просто стерли з лиця землі.

Декількох маленьких містечок більше не існує. Це просто трагедія. Їх просто немає, і людей цих (мешканців – ред. 24 канал) немає. Тому ми всі на фронті,

– наголосив Верховний Головнокомандувач.

Президент також підкреслив, що життя людей, зокрема у Харкові та Волновасі, через злочини окупантів просто зупинилися.

Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня: дивіться відео