Президент України Володимир Зеленський вдруге протягом повномасштабного вторгнення Росії зустрівся з журналістами іноземних ЗМІ 12 березня. 24 канал передає деталі зустрічі.
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Деяких українських містечок вже просто не існує
Володимир Зеленський розповів журналістам, що декілька маленьких українських містечка окупанти просто стерли з лиця землі.
Декількох маленьких містечок більше не існує. Це просто трагедія. Їх просто немає, і людей цих (мешканців – ред. 24 канал) немає. Тому ми всі на фронті,
– наголосив Верховний Головнокомандувач.
Президент також підкреслив, що життя людей, зокрема у Харкові та Волновасі, через злочини окупантів просто зупинилися.
Зустріч Володимира Зеленського з іноземними ЗМІ 12 березня: дивіться відео