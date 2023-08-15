Об этом сообщил гендиректор и совладелец компании Андрей Острогруд. По его словам, давление силовиков по надуманным уголовным делам устроили дельцы, желающие оттеснить украинского производителя от прямых контрактов с Минобороны.

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Следователь в разговоре адвокатам просто признался, что он только секретарь по этому делу, она идет "сверху", и на контроле в ГПУ или в ОПУ. То есть, как мы понимаем, пришла задача по поводу нас и появилось дело. А то, что нет ни нарушений, ни конкретных обвинений, никого это не волнует,

– отметил Андрей Острогруд.

Также предприниматель сообщил, что начало досудебного расследования против "Киевгумы" совпало с попытками малоизвестных фирм-посредников наладить поставки для ВСУ китайских аптечек сомнительного качества.

В Украину завезли много китайского хлама и часть этого товара каким-то странным образом была поставлена за средства бюджета или доноров. Аптечка, комплектующие (турникеты и так далее), оказались некачественными. Так что военные, волонтеры и просто граждане подняли такой шум. Именно с этим должны разбираться правоохранители. Но, к сожалению, они уже "в теме", атакуют нас, как единственного отечественного производителя, который им мешает,

– считает гендиректор "Киевгумы".

Напомним, что компания Киевгума является поставщиком аптечек первой медицинской помощи для Министерства обороны Украины с 2016 года.

В рамках помощи правительству Германии "Киевгума" по контракту с европейским партнером поставляет аптечки первой медицинской помощи для нужд ВСУ.