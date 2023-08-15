Про це повідомив гендиректор та співвласник компанії Андрій Острогруд. За його словами, тиск силовиків за надуманими кримінальними справами влаштували ділки, які бажають відтіснити українського виробника від прямих контрактів з Міноборони.

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Що відомо про рейдерську атаку

Слідчий в розмові адвокатам просто зізнався, що він лише секретар в цій справі, вона йде "згори", і на контролі чи то в ГПУ, чи то в ОПУ. Тобто, як ми розуміємо, прийшло завдання щодо нас і з’явилася справа. А те що немає ні порушень, ні конкретних звинувачень, нікого це не хвилює,

– відзначив Андрій Острогруд.

Також підприємець повідомив, що початок досудового розслідування проти "Київгуми" збігся у часі з намаганнями маловідомих фірм-посередників налагодити поставки для ЗСУ китайських аптечок сумнівної якості.

В Україну завезли багато китайського непотребу і частина цього товару якимось дивним чином була поставлена за кошти чи то бюджету, чи то донорів. Аптечка, комплектуючі (турнікети та інше), виявились неякісними. То ж військові, волонтери та просто громадяни зчинили такий галас. Саме з цим мали б розбиратись правоохоронці. Але на жаль вони вже "в темі", атакують нас, як єдиного вітчизняного виробника, який їм заважає,

– вважає гендиректор "Київгуми".

Нагадаємо, що компанія "Київгума" є постачальником аптечок першої медичної допомоги для Міністерства оборони України з 2016 року.

В рамках допомоги уряду Німеччини "Київгума" за контрактом з європейським партнером постачає аптечки першої медичної допомоги для потреб ЗСУ.