Все потому, что в Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха. Об этом сообщили в городской государственной администрации.
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В Киеве загрязнен воздух
По состоянию на 13.00 в Киеве повысилась концентрация пыли. В то же время, радиационный фон находится в норме.
Превышение предельно допустимых концентраций всех веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не зафиксировано. Причиной ухудшения состояния воздуха является совокупность метеорологических факторов, в частности низкая скорость ветра,
– отметили в КГГА.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуют:
- закрыть окна,
- ограничить пребывание на улице,
- пить много воды,
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
В небе над Киевом заметили уникальное оптическое явление
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