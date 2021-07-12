Фотограф Александр Хоменко разместил в сети интересную фотографию. Пользователей беспокоит цвет реки – на фото вода имеет коричневый оттенок.
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Автор фотографии отметил, что этот кадр был сделан в воскресенье 11 июля в Гидропарке.
Реакция людей
Пользовательница фейсбука Татьяна Сотникова отметила, что днепровская вода в Гидропарке всегда была похожа на темное пиво. "При этом пахла свежей речной водой".
Другие подписчики Хоменко шутят якобы это кока-кола или кофе.
В Киеве разрешено купаться на трех пляжах
10 пляжей на сегодня не пригодны для купания. Об этом сообщает КП "Плесо".
Купание без ограничений разрешено на пляжах "Вербное", "Пуща-Водица" и "Галерный".
Скриншот сайта pleso.kyiv.ua