Фотограф Олександр Хоменко розмістив у мережі цікаву світлину. Користувачів непокоїть колір річки – на фото вода має коричневий відтінок.
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Автор фотографії зазначив, що цей кадр був зроблений у неділю 11 липня у Гідропарку.
Реакція людей
Користувачка фейсбуку Тетяна Сотникова зазначила, що дніпровська вода в Гідропарку завжди була схожа на темне пиво. "При цьому пахла свіжою річковою водою".
Інші підписники Хоменка жартують, мовляв, це кока-кола або кава.
У Києві дозволено купатися на трьох пляжах
10 пляжів на сьогодні не придатні для купання. Про це інофрмує КП "Плесо".
Купання без обмежень дозволено на пляжах "Вербне", "Пуща-Водиця" та "Галерний".
Скриншот сайту pleso.kyiv.ua