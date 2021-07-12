Фотограф Олександр Хоменко розмістив у мережі цікаву світлину. Користувачів непокоїть колір річки – на фото вода має коричневий відтінок.

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Автор фотографії зазначив, що цей кадр був зроблений у неділю 11 липня у Гідропарку.

Реакція людей

Користувачка фейсбуку Тетяна Сотникова зазначила, що дніпровська вода в Гідропарку завжди була схожа на темне пиво. "При цьому пахла свіжою річковою водою".

Інші підписники Хоменка жартують, мовляв, це кока-кола або кава.

У Києві дозволено купатися на трьох пляжах

10 пляжів на сьогодні не придатні для купання. Про це інофрмує КП "Плесо".

Купання без обмежень дозволено на пляжах "Вербне", "Пуща-Водиця" та "Галерний".

Скриншот сайту pleso.kyiv.ua