Журналисты сообщили, что поезд остановился между станциями "Минская" и "Героев Днепра". Из-за инцидента движение на синей ветке временно ограничивали до станции "Оболонь".

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Киевляне застряли между двумя станциями метро

Сейчас подробная информация о причинах остановки поезда еще устанавливается. Однако журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что инцидент, вероятно, был вызван техническими неисправностями.

Отмечается также, что информация о попадании человека под рельсы не соответствует действительности.

Судя по сообщениям в соцсетях, пассажиры застряли в метро примерно на 15 – 20 минут. В то же время уже около 14:50 появилась информация о возобновлении движения метро.

На этом инциденты с синей веткой столичного метро не закончились. Впоследствии в КГГА сообщили, что станции метро "Теремки" и "Ипподром", которые находятся на противоположном конце синей ветки, временно закрыты на вход. Причина изменения движения поездов – техническая неисправность подвижного состава.

Однако уже вскоре, в 16:13, стало известно, что станции "Теремки" и "Ипподром" заработали на вход для пассажиров, а движение поездов восстановлено в обычном режиме. Отмечается, что состав снят с линии и будет направлен на осмотр и ремонт электродепо.