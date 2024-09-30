Об этом сообщили журналисты телеканала "Киев". Подобные инциденты уже случались в киевском метро несколько раз за последние месяцы.

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Что известно об инциденте на станции метро "Вокзальная"

Корреспонденты рассказали, что инцидент с падением женщины на рельсы на станции метро "Вокзальная" случился утром 30 сентября. Очевидцы не видели, каким образом женщина туда попала, однако, к счастью, она выжила.

Из-за этого чрезвычайного происшествия движение поездов на всей красной ветке метрополитена приостановили. Очевидцы и работники метро сразу вызвали скорую и помогли пострадавшей.

Женщину, которая упала на пути на станции метро "Вокзальная" удалось спасти / Видео телеканала "Киев"

На месте также работали правоохранители. Женщине оказали медицинскую помощь и ее забрала скорая.

Сейчас движение поездов восстановлено, задержка длилась всего 7 минут.

К слову, предыдущий похожий инцидент произошел месяц назад на станции метро "Университет". Тогда мужчина также попал под пути, однако в конце концов его удалось спасти.

Ранее 16 августа на станции метро "Крещатик" человек также упал на рельсы. Это произошло до прибытия поезда, поэтому инцидента удалось избежать.