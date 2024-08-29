Сейчас на месте работают соответствующие экстренные службы. Это уже не первый подобный инцидент в киевском метро.

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Какие детали относительно инцидента рассказали в ГСЧС

В ГСЧС заявили, что на станции метро "Университет" мужчину зажало под вагоном поезда. С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали гражданина из-под вагона.

С травматической ампутацией правой ноги ниже колена, пострадавшего 2004 года рождения передано медикам для дальнейшей госпитализации,

– отметили в службе.

Кадры со спасением мужчины на станции метро "Университет" / Фото ГСЧС

В дальнейшем все обстоятельства трагедии будет выяснять полиция.

Что известно об инциденте на станции метро "Университет"

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что на станции "Университет" пассажир попал на пути. На месте происшествия правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

Станции "Театральная" и "Университет" временно закрыты для входа пассажиров. Также закрыт переход между станциями "Золотые ворота" и "Театральная",

– сказали в КГГА.

Кроме того, движение поездов по красной линии метро осуществляется между станциями "Академгородок" – "Вокзальная", "Крещатик" – "Лесная".

В местных телеграм-каналах также появились видео с места происшествия. Из поезда на станции метро "Университет" вывели абсолютно всех людей, которые теперь должны или ждать, пока человека вытащат из-под поезда, или же искать другие маршруты.

Людей выгнали из поезда метро на "Университете": смотрите видео

В сети также писали, что, по предварительным данным, под поезд упал парень. Его якобы уже достали, но на месте происшествия много крови.

В конце концов в КГГА сообщили, что пассажир жив, а движение поездов по красной линии метро восстановлено в обычном режиме.

Под поезд мог упасть парень, на месте работают спасатели: смотрите видео

К слову, подобный случай с падением человека под поезд метро за 2024 год уже случается не впервые. Так, 16 августа на станции метро "Крещатик" человек упал на рельсы, однако это произошло до прибытия поезда, поэтому инцидента удалось избежать.

А 27 июня подобный инцидент также случился на станции метро "Университет". По словам очевидцев, машинист утверждал, что мужчина сам бросился под поезд. В конце концов пострадавшего удалось спасти.