Наразі на місці працюють відповідні екстрені служби. Це вже не перший подібний інцидент у київському метро.

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Що відомо про інцидент на станції метро "Університет"

У Київській міській державній адміністрації розповіли, що на станції "Університет" пасажир потрапив на колії. На місці події правоохоронні органи з'ясовують всі обставини інциденту.

Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів. Також зачинено перехід між станціями "Золоті ворота" та "Театральна",

– сказали в КМДА.

Окрім того, рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова".

У місцевих телеграм-каналах також з'явилися відео з місця події. З потягу на станції метро "Університет" вивели абсолютно всіх людей, які тепер мають або чекати, поки людину витягнуть з-під поїзда, або ж шукати інші маршрути.