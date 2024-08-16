Утром 16 августа в сети появились сообщения о том, что в метрополитене пассажир упал на колею.

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Пострадал ли пассажир

Пока официальной информации об инциденте нет. Впрочем, очевидцы рассказывают, что мужчина упал на путь еще до прибытия поезда. Вероятно, он выбрался из ловушки, поскольку, по словам свидетелей, движение не останавливалося.

В сети появились кадры, на которых мужчина стоит на путях.

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