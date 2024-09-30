Про це повідомили журналісти телеканалу "Київ". Подібні інциденти вже траплялися в київському метро кілька разів за останні місяці.

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Що відомо про інцидент на станції метро "Вокзальна"

Кореспонденти розповіли, що інцидент з падінням жінки на колію на станції метро "Вокзальна" трапився вранці 30 вересня. Очевидці не бачили, яким чином жінка туди потрапила, однак, на щастя, вона вижила.

Через цю надзвичайну подію рух поїздів на всій червоній гілці метрополітену тимчасово призупинили. Очевидці та працівники метро одразу викликали швидку та допомогли потерпілій.

Жінку, яка впала на колії на станції метро "Вокзальна" вдалося врятувати / Відео телеканалу "Київ"

На місці також працювали правоохоронці. Жінці надали медичну допомогу та її забрала швидка.

Наразі рух потягів відновлено, затримка тривала всього 7 хвилин.

До слова, попередній схожий інцидент трапився місяць тому на станції метро "Університет". Тоді чоловік також потрапив під колії, однак зрештою його вдалося врятувати.

Раніше 16 серпня на станції метро "Хрещатик" людина також впала на колію. Це сталося до прибуття поїзда, тому інциденту вдалося уникнути.