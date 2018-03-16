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Киевляне пригрозили "свободовцам" Европейским судом

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Киевляне пригрозили
Киевляне пригрозили "свободовцам" Европейским судом

Разгневанные киевляне пригрозили лидеру столичной "Свободы" Юрию Сиротюку Европейским судом по правам человека.

Произошло это в кулуарах Киевсовета после того, как "свободовцы" сорвали его сессию, помешав таким образом принять решение, которое должно было помочь пострадавшим от аферы Войцеховского.

"Дайте работать Киевскому совету и решать наши вопросы. Наш вопрос – чтобы наш дом, где люди живут, получил адрес. Он стоит в повестке дня. Люди давно ждут", – просили присутствующие в кулуарах.

Однако Юрий Сиротюк только отшучивался и отказывался прислушиваться к просьбам киевлян.

"Работайте, а не политические игрища устраивайте. Вы только пиаритесь здесь, приводите своих (под здание Киевсовета, – ред.). Пожалуйста, примите решение, чтобы сессия начала работу. За деятельность или бездействие чиновников отвечает власть. Вы власть? – Отвечайте! Вы бездействуете!", – возмущались жители столицы.

Впрочем, лидер киевской "Свободы" не отреагировал и на эти призывы, что окончательно вывело из себя присутствующих.

"Тогда уже снесите эти дома – с людьми, с детьми, которые там живут", – сказала одна из пострадавших от аферы.

"Вы хотите, чтобы я написал проект решения о сносе? Хорошо – я подготовлю проект решения о сносе", – пообещал в ответ Сиротюк.

"А мы тогда пойдем в Европейский суд (по правам человека, – ред.)", – пообещала женщина.

После чего Юрий Сиротюк убежал от разгневанных киевлян под крики "Работайте!" И "Позор!"

Напомним, в четверг, 15 марта, депутаты от ВО "Свобода" заблокировали трибуну Киевского городского совета во время выступления мэра Киева Виталия Кличко, сорвав пленарное заседание, которое только началось. Депутаты горсовета должны были рассматривать ряд вопросов, важных для обеспечения жизнедеятельности столицы.

Теги: Новости политики ВО "Свобода" Европейский суд Киеврада
Источник: 24 Канал
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