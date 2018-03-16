Кияни пригрозили "свободівцям" Європейським судом

Розгнівані кияни пригрозили лідеру столичної "Свободи" Юрію Сиротюку Європейським судом з прав людини.

Сталося це в кулуарах Київради після того, як "свободівці" зірвали його сесію, перешкодивши таким чином прийняти рішення, яке повинно було допомогти постраждалим від афери Войцеховського.

"Дайте працювати Київській раді і вирішувати наші питання. Наше питання – щоб наш будинок, де люди живуть, отримав адресу. Воно є в порядку денному. Люди давно чекають", – просили присутні в кулуарах.

Однак Юрій Сиротюк лише віджартовувався і відмовлявся прислухатися до прохань киян.

"Працюйте, а не політичні ігрища влаштовуйте. Ви тільки піаритесь тут, приводьте своїх (під будівлю Київради, – ред.). Будь ласка, прийміть рішення, щоб сесія розпочала роботу. За діяльність або бездіяльність чиновників відповідає влада. Ви влада? – Відповідайте! Ви бездіяльні!", – обурювалися мешканці столиці.

Втім, лідер київської "Свободи" не відреагував і на ці заклики, що остаточно вивело з себе присутніх.

"Тоді вже знесіть ці будинки – з людьми, з дітьми, які там живуть", – вигукнула одна з постраждалих від афери.

"Ви хочете, щоб я написав проект рішення про знесення? Добре – я підготую проект рішення про знесення", – пообіцяв у відповідь Сиротюк.

"А ми тоді підемо до Європейського суду (з прав людини, – ред.)", – пообіцяла жінка.

Після чого Юрій Сиротюк втік від розгніваних киян під крики "Працюйте!" І "Ганьба!"

Нагадаємо, у четвер, 15 березня, депутати від ВО "Свобода" заблокували трибуну Київської міської ради під час виступу мера Києва Віталія Кличка, зірвавши пленарне засідання, яке щойно почалося. Депутати міськради повинні були розглядати ряд питань, важливих для забезпечення життєдіяльності столиці.