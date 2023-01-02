Об этом 2 января рассказали в Офисе генерального прокурора. Бучанская окружная прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который демонтировал стенопись.
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Правонарушения квалифицировали как факт оконченного покушения на тайное похищение чужого имущества в особо крупном размере в условиях военного положения.
Как организовали похищение
Следствие установило, что мужчина знал о ценности граффити и планировал продать его. Для реализации плана он привлек незнающих в его намерениях мужчин и заверил, что имеет разрешения на демонтаж.
Когда мужчины вырезали часть стены, где находилось изображение, подозреваемый обмотал ее пленкой, чтобы защитить от повреждений. Мужчина сгружал граффити в автомобиль, но не успел – его разоблачили работники военной администрации.
Что известно о граффити Бэнкси в Киевской области
- Британский уличный художник Бенкси в ноябре подтвердил, что нарисовал в Киевской области 7 граффити. Кроме Гостомеля граффити есть в Киеве, Ирпене и Бородянке.
- В полиции сообщили, что граффити в Гостомеле пытались похитить 8 человек Они заявили, что хотели продать фрагмент стены и отдать деньги в помощь ВСУ.
- После вандализма в Гостомеле Бэнкси заявил, что продаст 50 своих картин купить автомобили скорой помощи для Украины.