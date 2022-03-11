Воздушную тревогу в областях объявили около 09:15. Об этом заявили в местных ОВА, сообщает 24 канал.

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Киевская область – воздушная тревога. Всем немедленно в укрытие!

Вся Черкасская область. Воздушная тревога (11.03/9:15),

– говорится в сообщениях.

Как только вы услышите сирены, следует немедленно выключить газ и свет и уйти в ближайшее укрытие. Если у вас есть возможность помочь спрятаться людям с инвалидностью или пожилым людям – сделайте это.

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