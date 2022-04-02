Оккупанты планируют оцепить украинские войска в зоне проведения Операции Объединенных Сил. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация в Черниговской и Киевской областях

На Северском направлении оккупанты удерживают отдельные подразделения 41 общевойсковой армии для блокирования Чернигова. Однако основная часть войск, по данным Генштаба, готова к отступлению.

На территорию Курской области захватчики вывели часть подразделений 2-й общевойсковой армии из Броварского направления. Другие подразделения также готовы к отступлению в направлении российской границы.

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