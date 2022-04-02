Окупанти планють оточити украхнсткі війська в зоні проведення Операції Об'єднаних Сил. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на Чернігівщині та Київщині

На Сіверському напрямку окупанти утримують окремі пудрозділи 41-ої загальновійськової армії для блокування Чернігова. Однак основна частина військ, за даними Генштабу, готова до відступу.

На територію Курської області загарбники вивели частину підрозділів 2-ої загальновійськової армії з Броварського напрямку. Інші підрозділи також готові до відступу в напрямку російського кордону.

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