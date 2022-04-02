До того ж вороги намагаються взяти щонайменше 7 населених пунктів на Донецькому напрямку. Про це повідомили в Генштабі 2 квітня.

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На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка. Намагається встановити повний контроль над містом Маріуполь,

– мовиться в повідомленні.

До слова, зранку 2 квітня в Генштабі заявили, що окупанти хочуть посилити свої війська на Сході. Зокрема, мовилося про Слобожанський, Луганський та Донецький напрямки.

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