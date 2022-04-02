Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге за 2 апреля, говорит 24 канал.

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По его словам, в течение 38-ти суток полномасштабного вторжения России на территорию Украины главным направлением боевых действий была Киевщина. Там с северо-запада и северо-востока Киева Вооруженные Силы Украины выбивали противника в сторону государственной границы.

Убивали удачно, освободили более 30 населенных пунктов,

– заметил Арестович.

В частности, сообщается о героическом эпизоде ​​действий наших войск. В поселке Дмитровка 2 украинских танка уничтожили усиленную танковую роту противника, а это 10 танков, воздушно-десантный батальон противника и большое количество БМД.

"Это выдающийся пример военной победы и профессионализма. Многие техники мы захватываем и передаем на вооружение ВСУ", – рассказал советник главы ОП.

Тема – Брифинг Алексея Арестовича за 2 апреля: смотрите видео