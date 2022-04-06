Об этом глава государства рассказал в интервью турецкому каналу Habertürk. Его спросили, в частности, о причинах отвода российских войск от Киева.

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Киевская область – "почти осовбождена"

Зеленский подчеркнул, что украинская армия дала достойный отпор оккупации Киевщины. Из маленьких городов врага уже выгнали, а в Киев его не пустили, несмотря на ряд атак и бомбардировки. По словам президента, по состоянию на 6 апреля область – почти осовбождена.

Почему я говорю "почти"? Потому что еще работает наша СБУ и военные. Потому что те или иные ДРГ остались. Но идет очищение области,

– объяснил он.

Почему российские оккупанты отошли

Как подчеркнул украинский лидер, россиян побудили отойти от Киева 2 причины. Во-первых, они не выдержали отпор украинских защитников и не смогли продолжать давление. Во-вторых, враг меняет тактику и рассчитывает сражаться за Донбасс. "Они хотят сражаться за временно оккупированный Восток Украины, и будут бои на Юге", – добавил он.

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