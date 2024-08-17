Так, во время осмотра обнаружили тело слесаря. К сожалению, медики констатировали смерть.
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На энергообъекте нашли тело слесаря
В Киевской области во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни,
– сообщили в Минэнерго.
Добавили, что врачи скорой помощи констатировали смерть.
На Запорожье погиб энергетик
- В результате ракетной атаки 22 июня на Запорожье погиб энергетик.
- Российская ракета убила диспетчера подстанции Дениса Новикова.
- Еще один энергетик получил ранения.
- Коллеги погибшего рассказали: "Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять".
- Также вспоминают мужчину как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.