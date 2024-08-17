Так, во время осмотра обнаружили тело слесаря. К сожалению, медики констатировали смерть.

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На энергообъекте нашли тело слесаря

В Киевской области во время осмотра на энергетическом объекте обнаружено тело 52-летнего слесаря тепломеханического оборудования без признаков жизни,

– сообщили в Минэнерго.

Добавили, что врачи скорой помощи констатировали смерть.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память!

На Запорожье погиб энергетик