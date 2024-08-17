Так, під час огляду виявили тіло слюсаря. На жаль, медики констатували смерть.

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На енергооб'єкті знайшли тіло слюсаря

У Київській області під час огляду на енергетичному об'єкті виявлено тіло 52-річного слюсаря тепломеханічного обладнання без ознак життя,

– повідомили в Міненерго.

Додали, що лікарі швидкої допомоги констатували смерть.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!

На Запоріжжі загинув енергетик