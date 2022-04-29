Выйти на след оккупанта удалось правоохранителям вместе с бойцами ВСУ и теробороны. Выяснилось, что вражеский пулеметчик – уроженец Татарстана.

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Пулеметчик механизированной бригады признался, что сначала заблудился, а затем оказалось, что "вторая армия мира" его просто бросила. Также в Киевской области полиция нашла 2 авто оккупантов:

КамАЗ,

Урал.

Кроме того, была обнаружена боевая машина пехоты БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины.

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Какая ситуация в Киевской области

Украинские бойцы еще в начале апреля выгнали российских оккупантов из Киевщины. До конца месяца в Киевской области планируют возобновить движение через все главные мосты, поврежденные во время агрессии России. В ОВА отметили, что из-за боевых действий были разрушены 37 объектов.

К 18 апреля на дорогах государственного значения возобновили движение на 8 мостовых переходах. Еще на 8 уже активно работают дорожники. На 4 мостах – проводят подготовительные работы.

Киевская область продолжает приходить в себя после отступления российских захватчиков. В частности, возобновляют свои маршруты немало автобусов.

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