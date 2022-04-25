Речь идет о пригородных и междугородных автобусах. О радостном известии для жителей сообщили в Киевской ОВА.

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Сколько автобусов будет курсировать в будущем

Деоккупированная Киевщина с каждым днем все больше возвращается к привычной жизни. Как сообщил военный глава области Александр Павлюк, пригородные и междугородные автобусы уже начали курсировать по 220 маршрутам. Для этого привлекли около 250-ти единиц транспорта.

Сейчас работаем над тем, чтобы восстановить автобусное сообщение в тех местах, где в результате боевых действий были разрушены дорожные покрытия и переправы,

– заверил руководитель Киевской ОВА.

Он обьяснил, что уже в ближайшее время сеть планируется расширить. В настоящее время прогнозируют восстановление до 300 автобусных маршрутов, а также увеличение подвижного состава до 400 штук.

Отметим, что автобусы в Киевской области восстановили на деоккупированных территориях, в том числе в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле и Немишае, где были самые страшные зверства россиян, о которых узнал весь мир.

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