Мовиться про приміські та міжміські автобуси. Про радісну звістку для жителів повідомили у Київській ОВА.

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Скільки саме автобусів курсуватиме у майбутньому

Деокупована Київщина з кожним днем все більше повертається до звичного життя. Як повідомив військовий очільник області Олександр Павлюк, приміські та міжміські автобуси вже почали курсувати на 220 маршрутах. Для цього залучили близько 250 одиниць транспорту.

Зараз працюємо над тим, щоб відновити автобусне сполучення у тих місцях, де внаслідок бойових дій були зруйновані дорожні покриття та переправи,

– запевнив керівник Київської ОВА.

Він пояснив, що вже найближчим часом мережу планують розширити. Наразі прогнозують відновлення до 300 автобусних маршрутів, а також і збільшення рухомого складу до 400 штук.

Відзначимо, що автобуси в Київській області відновили на деокупованих територіях, зокрема і в Бучі, Ірпені, Бородянці, Гостомелі та Немішаєві, де були найстрашніші звірства росіян, про які дізнався весь світ.

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