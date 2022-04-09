От российской орды пострадали школы, детские сады и дома семейного типа. Они попали под вражеские обстрелы.

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Мы все должны быть чрезвычайно сплоченными и сосредоточенными на единственной общей цели – восстановлении и развитии родных городов, которые выстояли под натиском оккупантов,

– подчеркнул глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Последствия обстрелов для учебных заведений

В Ирпенской общине сильно пострадали:

8 школ,

13 детских садов,

3 детских дома семейного типа.

В Немишаевской общине:

2 заведения общего среднего образования,

3 заведения дошкольного образования.

В Дмитровской общине:

1 заведение общего среднего образования,

2 детских дома семейного типа.

В Бучанской общине:

2 заведения общего среднего образования,

2 заведения дошкольного образования.

Последствия обстрелов учебных заведений на Киевщине / Фото Алексея Кулебы