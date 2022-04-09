Від російської орди постраждали школи, дитячі садочки та будинки сімейного типу. Вони потрапили під ворожі обстріли.

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Ми всі маємо бути надзвичайно згуртовані та зосередженні на єдиній спільній меті – відновленні та розбудові рідних міст, що вистояли під натиском окупантів,

– наголосив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Наслідки обстрілів для закладів освіти

В Ірпінській громаді сильно постраждали:

8 шкіл,

13 дитячих садків,

3 дитячі будинки сімейного типу.

У Немішаївській громаді:

2 заклади загальної середньої,

3 дошкільної освіти.

У Дмитрівській громаді:

1 заклад загальної середньої освіти,

2 дитячих будинки сімейного типу.

У Бучанській громаді:

2 заклади загальної середньої,

2 дошкільної освіти.

Наслідки обстрілів закладів освіти на Київщині / Фото Олексія Кулеби

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