Эта трагедия произошла 5 марта, а на следующий день о ней сообщили в Прокуратуре. Правоохранительные органы продолжают работу в условиях военного положения и фиксируют все преступления кремлевской орды.

Обратите внимание Увидели оккупантов, диверсантов или вражескую технику: что делать и куда обращаться

Не давали захватчикам проехать

По данным следователей, все погибшие и раненый были на блокпосте. Оккупанты напали на них, чтобы беспрепятственно проехать по этому селу в Фастовском районе.

После убийства мирных жителей орки также полностью уничтожили стоявшую рядом легковушку. Эти действия являются грубым нарушением законов и обычаев войны. В Украине за это можно попасть в тюрьму как минимум на 8 – 12 лет.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!