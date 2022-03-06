Ця трагедія сталася 5 березня, а вже наступного дня про неї повідомили в Прокуратурі. Наразі правоохоронні органи продовжують роботу в умовах воєнного стану та фіксують всі злочини кремлівської орди.

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Не давали загарбникам проїхати

За даними слідчих, всі загиблі та поранений були на блокпосту. Окупанти напали на них, щоб безперешкодно проїхати цим селом у Фастівському районі.

Після вбивства мирних жителів орки також повністю знищили легковик, який стояв поряд. Ці дії є грубим порушенням законів та звичаї війни. В Україні за таке можна потрапити до в'язниці щонайменше на 8 – 12 років.

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Текст допису Прокуратури Київщини:

На Київщині чергове вбивство військовими РФ цивільних осіб: 6 загиблих та 1 поранений - розпочато розслідування

Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом вбивства 6 мирних мешканців та поранення ще 1 особи. Дії військовослужбовців РФ кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 5 березня 2022 року окупанти здійснили напад на блокпост у с. Ясногородка Фастівського району. Вбито 6 осіб, ще один чоловік отримав поранення. Також повністю знищено легковий автомобіль.

Прокурори Київщини продовжують роботу в умовах воєнного стану та фіксують всі злочини військовослужбовців країни-агресора.