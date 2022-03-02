Якщо ви побачили російських військових, диверсантів, підозрілих людей або ворожу техніку, необхідно негайно повідомити про це. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.
Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Пересування російських військ – писати у чат-бот СБУ
Щоб зупинити Росію, потрібно відстежувати пересування її військ територією України. ЗСУ повідомили про створення спеціального чат-бота – @stop_russian_war_bot.
Як ним скористатися
- Відкрити месенджер телеграму.
- Ввести у пошуковому вікні юзернейм @stop_russian_war_bot.
- Розпочати користування.
- Отриману інформацію бот передасть відповідним штабам реагування.
Як виглядає "спілкування" зі @stop_russian_war_bot / Скриншот 24 каналу
Зауважили ворожу мітку – писати у чат-бот від кіберполіції
Російські війська часто залишають на дорогах мітки. Якщо ви зауважили одну з них, потрібно негайно повідомляти у чат-бот @ukraine_avanger_bot.
Як ним скористатися
- Відкрити месенджер телеграму.
- Ввести у пошуковому вікні юзернейм @ukraine_avanger_bot.
- Розпочати користування.
Виявили на дорозі позначку – присипайте землею
Важливі об'єкти окупанти маркують спеціальними позначками. Українців закликали знищувати їх. Зокрема, присипати землею та брудом або заливати смолою. Якщо ж нема змоги ліквідувати ворожку позначку, потрібно зателефонувати у поліцію за допомогою гарячої лінії 102.
Ворожі позначки можуть виглядати так:
Візуальні відмінності між героями ЗСУ та російськими ворогами
У Міноборони пояснили українцям, як відрізнити наших захисників від окупантів.
Однострій
- Українські військові носять піксельну форму брудного кольору. Нацгвардійці – оливкового кольору.
- Тим часом окупанти мають камуфляж болотного кольору.
Техніка
- Основний камуфляж нашої техніки – пікселі. У Нацгвардії – суцільний оливковий колір.
- Ворог фарбує свою техніку у великі брудні болотні плями або ж – суцільний темний зелений колір.
Російські окупанти наносять на свої танки такі мітки:
- Z – східні сили Росії,
- Z в квадраті – сили з Криму;
- O – сили з Білорусі;
- V – морська піхота;
- X – чеченці;
- A – сили спецпризначення.
Як відрізнити наших захисників від ворога: дивіться відео
Техніка окупанта боїться коктейлів Молотова – виготовляйте
Щоб дати відсіч ворогу, українцям рекомендують виготовляти коктейлі Молотова. Ними варто кидати (якщо людина вміє) у техніку окупанта. Якщо ж впевненості у тому, що все піде за планом, немає, можна виготовляти коктейлі та передавати їх іншим.
Рецепт коктейлів Молотова – дуже простий.
Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу
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