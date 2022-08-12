Первыми сражение с врагом приняли три БТР

Мост, который взорвали украинские воины, расположен в 35 километрах от границы с беларусью и около ста километров от Киева, пишет 24 канал. Утром 24 февраля на мосту раздался взрыв, в результате которого в бездну полетели вражеские танки с экипажами.

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Оккупанты пытались проникнуть в Киев автомобильной трассой Мозырь – Киев, кратчайшим путем от беларуси до украинской столицы. Именно на этой трассе удалось умерить огромную колонну тяжелой российской техники.

Руководитель пограничного подразделения Владимир Шубравый рассказал, что защитники отправились занимать позиции еще 23 февраля около 23 часов. Наши защитники уезжали небольшими группами, чтобы маскировать свое местонахождение.

Приблизительно в 2 ночи украинские защитники подготовили позиции и заняли оборону. Около 4:15, по словам Владимира Шубравого, наши воины услышали первые звуки взрывов. россияне приступили к артиллерийской атаке.

Глава колонны оккупантов состояла из бронетехники, танков и БМП и тянулась примерно на 10 километров. Украинские бойцы были вооружены противотанковыми средствами, групповым оружием и средствами противовоздушной обороны.

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Первыми бой с россиянами на краю моста приняли три украинских экипажа БТР. Владимир Шубравый заявил, что наши бойцы не могли остановить колонну, но были способны сдержать ее, что в итоге им удалось.

Мост был заминирован и наши защитники взорвали его в последний момент, чтобы нанести врагу сокрушительный удар. В момент взрыва на мосту находились российские танки.

Колонну врага удалось удержать на несколько часов, что, как сказал Владимир Шубравый, было критически важно для Киева. По его словам, если бы колонну врага не сдержали, то войска агрессора в кратчайшие сроки попали бы в Киев.

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