На Киевщине разыскивают 2-летнего мальчика
В селе Раговка Вышгородского района Киевской области 14 апреля исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Ребенка искали в течение всей ночи. Теперь к поискам привлекли вертолет.
Источник:фейсбук Андрея Небытова
Об исчезновении ребенка сообщила его мать около 21:00, рассказал начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.
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Поиски продолжаются
- К поискам привлекли все службы полиции в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС, волонтеры. Мальчика ищут около 240 человек. Правоохранители обходят двор, уже проверили заброшенные здания и колодцы.
- По словам Небытова, радиус поисков расширили – ребенка будут искать в ближайших селах.
Приметы мальчика: на вид 2 – 3 года, рост 95 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.
Одет в синюю шапку с белыми полосками, светло-голубую куртку, коричневые брюки и коричневые ботинки.
Пропавший Богдан Униченко / Фото с фейбука Андрея Небытова
Правоохранитель отметил, что родители сообщили об исчезновении ребенка только через 5 часов, когда стемнело. Сначала мать искала мальчика сама.
Никогда не затягивайте с сообщением об исчезновении ваших родных! Не теряю надежду, что в ближайшее время Богдан будет найден,
– написал Небытов.
Привлекли авиацию
К поискам ребенка 15 апреля привлекли вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma". Это нужно, чтобы охватить больше территории.
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