В селе Раговка Вышгородского района Киевской области 14 апреля исчез 2-летний мальчик Богдан Униченко. Ребенка искали в течение всей ночи. Теперь к поискам привлекли вертолет.

Об исчезновении ребенка сообщила его мать около 21:00, рассказал начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

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Поиски продолжаются

К поискам привлекли все службы полиции в Киевской области, на месте работают Нацгвардия, ГСЧС, волонтеры. Мальчика ищут около 240 человек. Правоохранители обходят двор, уже проверили заброшенные здания и колодцы.

По словам Небытова, радиус поисков расширили – ребенка будут искать в ближайших селах.

Приметы мальчика: на вид 2 – 3 года, рост 95 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.

Одет в синюю шапку с белыми полосками, светло-голубую куртку, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Важно! Если у вас есть любая информация о возможном месте пребывания ребенка, сообщите об этом по спецлинии полиции "102" или в Вышгородское районное управление полиции.



Пропавший Богдан Униченко / Фото с фейбука Андрея Небытова

Правоохранитель отметил, что родители сообщили об исчезновении ребенка только через 5 часов, когда стемнело. Сначала мать искала мальчика сама.

Никогда не затягивайте с сообщением об исчезновении ваших родных! Не теряю надежду, что в ближайшее время Богдан будет найден,

– написал Небытов.

Привлекли авиацию

К поискам ребенка 15 апреля привлекли вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma". Это нужно, чтобы охватить больше территории.