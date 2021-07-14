По предварительным данным, тысячи рыб погибли из-за жары и активного размножения зоопланктона. Якобы в результате этого явления в реке стало мало кислорода.

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Впрочем, вполне вероятно, что инцидент произошел вследствие того, что в водоем кто-то вылил ядовитые химические вещества.

29 мертвых рыб на метре берега

Количество рыбы, которая погибла, способно поразить каждого. Свидетели инцидента насчитали 435 мертвых тушек на полосе берега в 15 метров. Фактически на каждом метре берега лежит до 30 рыбок.

Местные жители предполагают, что инцидент произошел из-за чрезмерного нагрева верхнего слоя воды. Это якобы привело к кислородному голоданию у рыб.

Если подозрения жителей окажутся правдивыми, бороться с подобным явлением можно с помощью очистки водоемов от водорослей.

Смотрите видео с места массовой гибели рыбы на Киевщине: