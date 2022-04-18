Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

"Уютный пригород Киева российские оккупанты превратили в свалку и пепелище. И даже после нашествия врага город должен вернуться к жизни. Улица за улицей, километр за километром, после тщательного разминирования, Ворзель будет убран. Дорожники на примере соседних населенных пунктов доказали, что это возможно в сжатые сроки", — говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник дорожники на Киевщине, по информации Укравтодора, очистили 111,7 километра улиц в Ирпене, 27,9 км — в Буче и 18,3 км — в Бородянке.

Ведутся работы также на ряде дорог государственного значения. В фокусе — восстановление проезда разрушенными искусственными сооружениями. Уже работают временные переправы в селе Стоянка на трассе М-06 Киев — Чоп, в Катюжанке на Р-02 Киев — Иванков — Овруч и подъезд к Ирпеню в селе Романовка на трассе Р-30.

Частично восстановлено движение в пгт Бородянка по разрушенному мосту на трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин, в с. Демидов на дороге Р-02 Киев — Иванков — Овруч (объезд через дамбу с. Козаровичи), в пгт Иванков на Р-02 (движение по грунтовому подъезду к понтону), а в с. Рудня Шпилевская на Р-02 объехать разрушенную переправу через реку Таль можно по улицам села.

На ряде переправ на дорогах М-07 Киев — Ковель — Ягодин и Р-02 Киев — Иванков — Овруч работы продолжаются.

Дорожная техника расчищает дороги государственного значения на маршрутах М-06 Киев — Чоп (в пределах Киевской области полностью очищена), М-07 Киев — Ковель — Ягодин, Р-30 подъезд к г. Ирпень, Т-10-01 Ворзель — Забучье — /Киев-Чоп/, Т-10-02 Демидов — Гостомель, Т-10-19 Феневичи — Бородянка — Макаров — Бышев.

Всего с начала апреля дорожники очистили 305,5 км дорог и улиц Киевщины.

Недавно министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что на освобожденных территориях в первую очередь восстанавливаются дороги. «Прежде всего, это транспортное сообщение, потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень — это транспортное сообщение», — пояснил Кубраков.