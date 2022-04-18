У Київській області розпочалося прибирання в’їзду у смт Ворзель, звільненого від російських військ. Там працює дорожня техніка.

Про це повідомляє у Facebook Укравтодор.

"Затишне передмістя Києва російські окупанти перетворили на звалище та згарище. Та навіть після навали ворога місто має повернутися до життя. Вулиця за вулицею, кілометр за кілометром, після ретельного розмінування, Ворзель буде прибрано. Дорожники на прикладі сусідніх населених пунктів довели, що це можливо у максимально стислі терміни", – йдеться у повідомленні.

Станом на понеділок дорожники на Київщині, за інформацією Укравтодору, очистили 111, 7 кілометра вулиць в Ірпені, 27, 9 км – в Бучі та 18,3 км – у Бородянці.

Ведуться роботи також на дорогах державного значення. У фокусі — відновлення проїзду зруйнованими штучними спорудами. Вже працюють тимчасові переправи у селі Стоянка на трасі М-06 Київ — Чоп, у Катюжанці на Р-02 Київ — Іванків — Овруч та під’їзд до Ірпеня у селі Романівка на трасі Р-30.

Частково відновлено рух у смт Бородянка по зруйнованому мосту на трасі М-07 Київ — Ковель — Ягодин, у с. Демидів на дорозі Р-02 Київ — Іванків — Овруч (об’їзд через дамбу с. Козаровичі), у смт Іванків на Р-02 (рух по ґрунтовому під’їзду до понтона), а у с. Рудня Шпилівська на Р-02 об’їхати зруйновану переправу через річку Таль можна вулицями села.

На низці переправ на дорогах М-07 Київ — Ковель — Ягодин та Р-02 Київ — Іванків — Овруч роботи тривають.

Дорожня техніка розчищає дороги державного значення на маршрутах М-06 Київ-Чоп (в межах Київської області повністю очищена), М-07 Київ — Ковель — Ягодин, Р-30 під’їзд до м. Ірпінь, Т-10-01 Ворзель — Забуччя —/Київ-Чоп/, Т-10-02 Демидів — Гостомель, Т-10-19 Феневичі — Бородянка — Макарів — Бишів.

Усього від початку квітня дорожники очистили 305,5 кілометрів доріг та вулиць Київщини.

Нещодавно міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що на звільнених територіях першочергово відновляються дороги. «Насамперед, це транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює. Коли немає мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень — це транспортне сполучення», — пояснив Кубраков.