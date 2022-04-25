Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

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"На освобожденной от оккупантов Киевщине уже возобновлено движение по 11 временным переправам", – отметил он.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, переправы уже функционируют в трех районах области – в Бучанском, Вышгородском и Броварском.

На сегодняшний день уже функционируют 11 переправ: Бучанский район – 6 (Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка, Романовка); Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка); Броварской район – 2 (Залесье, Баришевка),

– рассказал Павлюк.

В свою очередь, продолжаются работы по возведению еще 15-ти подобных переправ. Всего в области повреждено или разрушено 37 мостов.

Восстановление мостов на Киевщине / телеграм Кирилла Тимошенко

Также в населенных пунктах области активно возобновляется электроснабжение – более половины домов региона уже со светом.

"Подключено более 80 000 абонентов. Только за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 16 населенных пунктах", – подчеркнул Тимошенко.

Аналогичные работы производятся по восстановлению газо– и водоснабжения, а протяженность расчищенных улиц в области достигла отметки в 170 километров.

Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в Киевской области было расчищено более 300 километров дорог и улиц.

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