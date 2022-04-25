Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у своєму телеграм-каналі.

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"На звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами", – зазначив він.

За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, переправи вже функціонують у трьох районах області – у Бучанському, Вишгородському та Броварському.

На сьогодні вже функціонують 11 переправ: Бучанський район – 6 (Стоянка, Бузова, Калинівка, Бородянка, Романівка); Вишгородський район – 3 (Сидорівка, Демидів, Катюжанка); Броварський район – 2 (Залісся, Баришівка),

– розповів Павлюк.

У свою чергу, продовжуються роботи зі зведення ще 15-ти подібних переправ. Загалом в області пошкоджено чи зруйновано 37 мостів.

Відновлення мостів на Київщині / телеграм Кирила Тимошенка

Також в населених пунктах області активно відновлюється електропостачання – більше половини будинків регіону вже зі світлом.

"Заживлено понад 80 000 абонентів. Лише протягом минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах", – підкреслив Тимошенко.

Аналогічні роботи проводяться з відновлення газо- та водопостачання, а протяжність розчищених вулиць в області досягла позначки у 170 кілометрів.

Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, на Київщині було розчищено понад 300 кілометрів доріг та вулиць.

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